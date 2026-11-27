

PONTIANAK POST – Vivo Y21d menjadi salah satu smartphone kelas menengah bawah yang menawarkan kombinasi desain premium, baterai jumbo, dan ketahanan terhadap air.

Dibanderol mulai Rp2 jutaan, ponsel ini juga membawa kamera utama 50 megapiksel serta sejumlah fitur berbasis kecerdasan buatan (AI).

Salah satu daya tarik Vivo Y21d adalah sertifikasi IP68, IP69, dan IP69+. Perlindungan tersebut membuat perangkat mampu menghadapi paparan air dan debu dalam kondisi pengujian tertentu.

Vivo mengklaim ponsel ini mampu bertahan di kedalaman air hingga 6 meter selama 30 menit berdasarkan pengujian laboratorium.

Meski demikian, ketahanan air tidak bersifat permanen dan dapat berkurang seiring pemakaian.

Advertisement Sektor daya menjadi keunggulan lain Vivo Y21d. Smartphone ini menggunakan baterai BlueVolt berkapasitas 6.500 mAh yang diklaim mampu menunjang aktivitas hingga tiga hari untuk penggunaan tertentu.

Pengisian daya juga didukung teknologi 44W FlashCharge. Dengan kemampuan tersebut, Vivo mengklaim baterai dapat terisi dari 1 persen hingga 50 persen dalam waktu sekitar 40 menit berdasarkan pengujian internal.

Vivo turut menghadirkan fitur Wet Touch agar layar tetap responsif ketika disentuh menggunakan tangan basah.

Ada pula Water Ejection yang memanfaatkan getaran untuk membantu mengeluarkan air dari bagian speaker.

Untuk fotografi, Vivo Y21d dibekali kamera utama 50 megapiksel dan kamera tambahan 0,08 megapiksel. Sementara kamera depan memiliki resolusi 5 megapiksel.