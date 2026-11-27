

PONTIANAK POST – TECNO CAMON 50 Series hadir membawa teknologi fotografi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan sensor kamera Sony.

Smartphone ini menyasar pengguna yang aktif membuat konten digital, mulai dari fotografi malam, foto potret, hingga dokumentasi perjalanan.

Lini terbaru tersebut diperkenalkan dalam ajang Mobile World Congress (MWC) 2026. Seri ini terdiri dari tiga model, yakni CAMON 50, CAMON 50 Pro, dan CAMON 50 Ultra 5G.

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TECNO membekali varian CAMON 50 Ultra 5G dengan kamera utama 50 megapiksel yang menggunakan sensor Sony LYTIA 700C.

Sensor tersebut dirancang untuk menghasilkan gambar lebih detail, termasuk dalam kondisi pencahayaan terbatas.

Advertisement Kamera utamanya juga memiliki aperture f/1.8 untuk membantu menangkap lebih banyak cahaya.

Selain kamera utama, CAMON 50 Ultra 5G dilengkapi kamera telefoto 50 megapiksel dengan kemampuan pembesaran optik 3x.

Fitur ini memungkinkan pengguna mengambil gambar dari jarak tertentu tanpa harus mendekati objek.

TECNO juga menghadirkan AI 60x SuperZoom yang menggabungkan pembesaran gambar dengan pemrosesan perangkat lunak.

Meski demikian, kualitas foto pada tingkat pembesaran tinggi tetap dipengaruhi pencahayaan dan pemrosesan digital.