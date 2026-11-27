

PONTIANAK POST – HONOR kembali meramaikan pasar smartphone kelas pemula dengan meluncurkan Honor Choice T20.

Ponsel penerus Honor Choice T10 ini membawa peningkatan kapasitas baterai menjadi 7.000 mAh.

Namun, perangkat tersebut masih mengandalkan chipset kelas dasar dan hanya mendukung jaringan 4G.

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Dikutip dari GSMArena, Honor Choice T20 tetap menjalankan Android 16 Go Edition. Sistem operasi ringan tersebut ditujukan untuk perangkat dengan spesifikasi terbatas.

Peningkatan paling mencolok terdapat pada sektor daya. Honor Choice T20 dibekali baterai 7.000 mAh, meningkat 2.000 mAh dibandingkan pendahulunya yang hanya memiliki kapasitas 5.000 mAh.

Advertisement Kemampuan pengisian dayanya juga meningkat. Ponsel ini mendukung pengisian kabel 15W, lebih tinggi 50 persen dibandingkan Honor Choice T10 yang hanya mendukung 10W.

Untuk performa, Honor menggunakan chipset Unisoc T7250 dengan fabrikasi 12 nanometer.

Chipset ini sebenarnya merupakan nama baru dari Unisoc T615 yang digunakan pada generasi sebelumnya.

Prosesor tersebut memiliki konfigurasi CPU Cortex-A75 dan Cortex-A55 serta GPU Mali-G57 MP1.

HONOR memasangkannya dengan RAM 4 GB dan penyimpanan internal 64 GB. Kapasitas penyimpanan dapat diperluas menggunakan kartu microSD.