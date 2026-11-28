

PONTIANAK POST – Oppo dikabarkan tengah menyiapkan tiga smartphone dengan desain layar lebar untuk pasar 2027.

Strategi baru produsen asal China ini mencakup lini flagship Find X10, Reno X, hingga satu perangkat tambahan yang diperkirakan meluncur pada akhir tahun depan.

Rencana tersebut menjadi perhatian karena Oppo selama ini lebih banyak menghadirkan smartphone dengan desain layar memanjang atau candybar konvensional.

Advertisement Baca Juga: OPPO F35 Pro 5G Punya Kamera Selfie Super Lebar, Bisa Foto Rombongan Tanpa Ada yang Terlewat

Pembocor teknologi Digital Chat Station dalam situs X menyebutkan, salah satu perangkat yang masuk dalam daftar pengembangan disebut berasal dari keluarga flagship Find X.

Smartphone tersebut dikabarkan membawa layar berukuran 6,35 inci dan ditenagai chipset MediaTek Dimensity seri 9.

Advertisement Perangkat ini diperkirakan menjadi bagian dari keluarga Oppo Find X10. Namun, nama lengkap dan varian yang akan digunakan masih belum diketahui.

Selain flagship, Oppo juga disebut menyiapkan smartphone layar lebar dengan bodi lebih tipis dan ringan.

Perangkat kedua ini diperkirakan mengutamakan kemampuan fotografi. Karakteristik tersebut memunculkan dugaan bahwa smartphone itu akan masuk keluarga Reno X.

Jika rumor tersebut benar, Reno X berpotensi menawarkan kombinasi desain layar lebar, bobot ringan, dan kemampuan kamera sebagai daya tarik utama.

Namun, spesifikasi kamera, kapasitas baterai, serta jadwal peluncurannya belum diungkap.