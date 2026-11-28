PONTIANAK POST – Sonos Ace Ultra berhasil menarik perhatian sebagai headphone nirkabel premium dengan peningkatan kualitas suara, peredam bising, dan daya tahan baterai.

Meski demikian, kehadiran generasi terbaru ini tidak serta-merta membuat Sonos Ace generasi pertama kehilangan daya tarik.

Salah satu peningkatan terbesar terdapat pada sektor audio. Sonos Ace Ultra menggunakan driver khusus berukuran 40 mm dengan struktur motor yang dirancang ulang.

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Hasilnya, suara bass terasa lebih dalam, detail musik lebih jelas, serta pemisahan instrumen terdengar lebih baik.

Panggung suara juga terasa lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya.

Advertisement Sonos turut meningkatkan pengaturan equalizer (EQ). Pengguna kini mendapatkan delapan pita pengaturan untuk menyesuaikan karakter suara sesuai selera.

Fitur Active Noise Cancellation (ANC) mendapatkan penyempurnaan dengan tambahan mode adaptif.

Teknologi ini menyesuaikan peredaman suara berdasarkan kondisi penggunaan, termasuk posisi headphone dan gerakan kepala.

Jumlah mikrofon juga meningkat dari delapan menjadi sepuluh unit. Fitur transparansi suara dan Voice Boost membantu pengguna mendengar percakapan di sekitar.

Daya tahan baterainya mencapai 35 jam dengan ANC aktif, meningkat dari 30 jam pada Sonos Ace generasi pertama.