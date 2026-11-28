

PONTIANAK POST – Xiaomi Redmi 17C 5G menawarkan kombinasi baterai besar, layar luas, dan dukungan jaringan generasi kelima (5G) untuk bersaing di segmen smartphone terjangkau.

Ponsel ini mengandalkan baterai 6.000 mAh, layar 6,9 inci dengan refresh rate 120Hz, serta prosesor MediaTek Dimensity 6300.

Namun, ada sejumlah kompromi pada kapasitas RAM dan kecepatan pengisian daya bawaan.

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Xiaomi membekali perangkat ini dengan layar beresolusi 1.600 x 720 piksel. Refresh rate hingga 120Hz membuat pergerakan layar dan aktivitas menggulir aplikasi terasa lebih mulus.

Dari sisi performa, Redmi 17C 5G menggunakan MediaTek Dimensity 6300 berbasis fabrikasi 6 nanometer dengan prosesor octa-core berkecepatan hingga 2,4 GHz.

Advertisement Konfigurasi memorinya terdiri dari RAM 4 GB dengan penyimpanan internal 64 GB atau 128 GB. Kapasitas RAM dapat diperluas secara virtual hingga 8 GB.

Sektor baterai menjadi salah satu keunggulan utama. Xiaomi mengklaim kapasitas 6.000 mAh mampu mendukung pemutaran musik hingga 105 jam dan aktivitas membaca sampai 18,36 jam.

Dalam pengujian Editorji, daya tahannya dilaporkan mendekati dua hari untuk penggunaan campuran.

Ponsel ini mendukung pengisian cepat 33W. Namun, adaptor yang disertakan dalam kotak penjualan hanya berdaya 15W.

Pengguna perlu membeli adaptor kompatibel secara terpisah untuk memanfaatkan kemampuan pengisian 33W.