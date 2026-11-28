PONTIANAK POST – Pengguna ponsel lipat OnePlus Open di Eropa mulai mendapatkan pembaruan sistem operasi stabil ColorOS 17 berbasis Android 17.

Update berukuran sekitar 3,4 GB tersebut membawa sejumlah fitur baru, peningkatan kecerdasan buatan (AI), serta penyempurnaan performa perangkat.

Pembaruan ini didistribusikan secara bertahap melalui mekanisme over-the-air (OTA). Paket firmware yang digulirkan menggunakan nomor versi CPH2551_17.0.0.100(EX01).

Pembaruan tersebut sebelumnya telah tersedia bagi pengguna OnePlus Open di India sebelum akhirnya menyambangi pasar Eropa.

Salah satu perubahan utama terdapat pada tampilan antarmuka. ColorOS 17 menghadirkan desain lebih segar dengan animasi yang diklaim lebih halus dan responsif.

Advertisement OnePlus juga memperkenalkan Laminar Flow Engine yang mengoptimalkan pengelolaan memori agar aplikasi tetap responsif ketika pengguna berpindah antaraktivitas.

Fitur AI Translate turut mendapatkan peningkatan. Aplikasi ini mendukung penerjemahan sepuluh bahasa, terjemahan langsung dengan latensi rendah, pemutaran suara tiruan, serta akses melalui bilah navigasi bawah.

Fitur AI Face Swap Detection dan AI Scam Call Detection juga disematkan untuk membantu mendeteksi manipulasi wajah serta panggilan mencurigakan yang menggunakan suara buatan AI.

Pembaruan ini memungkinkan pengguna memutar audio dari beberapa aplikasi secara bersamaan tanpa harus menghentikan suara sebelumnya.

Selain itu, OnePlus menyempurnakan kestabilan jaringan, penyesuaian kecerahan layar, suara sistem, dan respons getaran.