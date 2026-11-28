

PONTIANAK POST – Samsung Galaxy Tab S12 Ultra hadir sebagai tablet premium yang menggabungkan desain supertipis, layar berukuran jumbo, dan performa untuk kebutuhan hiburan hingga pekerjaan profesional.

Tablet terbaru Samsung ini memiliki ketebalan hanya 5,1 mm. Angka tersebut bahkan lebih tipis dibandingkan iPhone Air.

Meski membawa layar 14,6 inci dan baterai berkapasitas besar, desainnya tetap terlihat ramping dan elegan.

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Perangkat ini telah diuji selama satu pekan untuk menonton film, bermain game, bekerja, memindai dokumen, hingga melakukan panggilan video.

Samsung membekali Galaxy Tab S12 Ultra dengan layar Dynamic AMOLED 2X beresolusi 2.960 x 1.848 piksel.

Advertisement Panel tersebut mendukung refresh rate 120Hz dan tingkat kecerahan puncak mencapai 1.600 nits.

Pengalaman multimedia semakin didukung empat speaker yang menghasilkan suara lantang dan jernih. Ukuran layarnya juga memungkinkan pengguna membuka beberapa aplikasi secara bersamaan.

Untuk dapur pacu, Samsung menggunakan MediaTek Dimensity 9500 berbasis fabrikasi 3 nanometer yang dipadukan RAM 12 GB.

Hasil pengujian terbaru menunjukkan tablet ini mampu menjalankan multitasking, menjelajahi internet, memutar video, hingga bermain game dengan lancar.

Penyimpanan internal tersedia dalam pilihan 256 GB dan 512 GB. Kapasitasnya masih dapat diperluas menggunakan microSD hingga 2 TB.