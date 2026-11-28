

PONTIANAK POST – Persaingan smartphone flagship berukuran ringkas semakin menarik setelah Vivo X500 diperkenalkan secara resmi.

Ponsel ini langsung berhadapan dengan Apple iPhone 17 yang menawarkan desain lebih ringan dan ekosistem iOS.

Keduanya memiliki keunggulan berbeda, mulai dari kamera, kapasitas baterai, layar hingga performa. Perbandingan ini menjadi menarik bagi konsumen yang menginginkan ponsel premium dengan ukuran relatif praktis.

Vivo X500 lebih menonjol pada sektor kamera dan baterai. Sementara itu, iPhone 17 unggul dalam portabilitas dan integrasi ekosistem Apple.

Vivo X500 mengandalkan tiga kamera belakang dengan penyetelan ZEISS. Konfigurasinya terdiri dari kamera utama 50 MP Sony LYTIA 828, kamera periskop telefoto 64 MP dengan zoom optik 3,1 kali, serta kamera ultrawide 50 MP.

Advertisement Ponsel ini juga mendukung perekaman video hingga 4K 120fps.

Sebaliknya, iPhone 17 menggunakan dua kamera belakang 48 MP, yakni kamera utama dan ultrawide.

Meski tidak memiliki kamera telefoto khusus, perangkat Apple tersebut menawarkan stabilisasi video dan perekaman Dolby Vision.

Perbedaan mencolok juga terlihat pada kapasitas baterai. Vivo X500 dibekali baterai silikon-karbon 7.500 mAh dengan pengisian kabel 90W dan nirkabel 40W.

Sementara itu, iPhone 17 memiliki baterai 3.692 mAh dengan pengisian kabel hingga sekitar 25W.