

PONTIANAK POST – Samsung Galaxy S27 Ultra mulai menjadi perbincangan menjelang peluncurannya pada 2027.

Namun, bukan hanya performa prosesor yang menarik perhatian. Penggunaan chipset Exynos 2700 justru dinilai berpotensi membuka peluang peningkatan baterai dan kamera pada ponsel flagship tersebut.

Selama ini, chipset Exynos kerap mendapat kritik karena efisiensi daya, pengelolaan panas, dan performa berkelanjutan yang dianggap tertinggal dari Snapdragon.

Namun, hasil pengujian awal Exynos 2700 disebut menunjukkan perkembangan signifikan.

Chipset generasi terbaru Samsung tersebut dikabarkan memiliki kemampuan pemrosesan yang menjanjikan.

Advertisement Meski demikian, Samsung dilaporkan menghadapi keterbatasan kapasitas produksi.

Pasokan Exynos 2700 disebut belum mencukupi untuk seluruh keluarga Galaxy S27, sehingga perusahaan kemungkinan mengandalkan Qualcomm.

Galaxy S27 Ultra sendiri dikabarkan akan menggunakan Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 for Galaxy.

Penggunaan Snapdragon memang menjanjikan performa tinggi. Namun, peningkatan prosesor saja dinilai belum cukup untuk membuat Galaxy S27 Ultra tampil berbeda.

Berdasarkan rumor yang beredar, perangkat tersebut masih akan membawa baterai berkapasitas di bawah 6.000 mAh dan pengisian daya kabel 60W.