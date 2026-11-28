Jarang Diketahui Pengguna iPhone! 8 Aplikasi Rahasia Buatan Apple Ini Punya Fungsi Luar Biasa
PONTIANAK POST – Pengguna iPhone ternyata memiliki banyak pilihan aplikasi buatan Apple yang belum tentu terpasang secara otomatis di perangkat.
Padahal, sejumlah aplikasi tersebut menawarkan fitur menarik untuk mengedit video, membuat musik, mengolah dokumen, hingga menyusun undangan digital.
Setidaknya, terdapat delapan aplikasi Apple yang layak dicoba untuk memaksimalkan kemampuan iPhone.
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8 Aplikasi Apple yang Patut Dicoba
Berikut delapan aplikasi yang memiliki fungsi berbeda dan bisa diunduh melalui App Store.
1. Final Cut Camera
Aplikasi ini menawarkan kontrol kamera profesional, mulai dari pengaturan ISO, white balance, kecepatan rana, stabilisasi hingga warna. Pengguna juga dapat menghubungkannya dengan Final Cut Pro di iPad.
2. GarageBand
GarageBand mengubah iPhone menjadi studio musik portabel. Pengguna bisa memainkan instrumen virtual, merekam vokal, menyusun musik, serta menggabungkan berbagai trek suara.
3. iMovie
Aplikasi ini memudahkan pengeditan video dengan fitur pemotongan, penggabungan klip, transisi, musik latar, dan pengaturan kecepatan video.
4. Clips
Clips cocok untuk membuat video pendek. Tersedia berbagai filter, stiker, efek, Memoji, serta fitur Live Titles yang menghasilkan teks otomatis dari ucapan pengguna.
5. Numbers
Numbers merupakan aplikasi pengolah angka seperti Microsoft Excel. Pengguna bisa membuat tabel, rumus, grafik, serta membuka berkas Excel.
6. Keynote
Aplikasi presentasi ini menjadi alternatif Microsoft PowerPoint. Pengguna dapat membuat slide, menambahkan animasi, memasukkan video, hingga berkolaborasi secara langsung.