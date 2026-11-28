

PONTIANAK POST – Pengguna iPhone ternyata memiliki banyak pilihan aplikasi buatan Apple yang belum tentu terpasang secara otomatis di perangkat.

Padahal, sejumlah aplikasi tersebut menawarkan fitur menarik untuk mengedit video, membuat musik, mengolah dokumen, hingga menyusun undangan digital.

Setidaknya, terdapat delapan aplikasi Apple yang layak dicoba untuk memaksimalkan kemampuan iPhone.

8 Aplikasi Apple yang Patut Dicoba

Berikut delapan aplikasi yang memiliki fungsi berbeda dan bisa diunduh melalui App Store.

Advertisement 1. Final Cut Camera

Aplikasi ini menawarkan kontrol kamera profesional, mulai dari pengaturan ISO, white balance, kecepatan rana, stabilisasi hingga warna. Pengguna juga dapat menghubungkannya dengan Final Cut Pro di iPad.

2. GarageBand

GarageBand mengubah iPhone menjadi studio musik portabel. Pengguna bisa memainkan instrumen virtual, merekam vokal, menyusun musik, serta menggabungkan berbagai trek suara.

3. iMovie

Aplikasi ini memudahkan pengeditan video dengan fitur pemotongan, penggabungan klip, transisi, musik latar, dan pengaturan kecepatan video.

4. Clips

Clips cocok untuk membuat video pendek. Tersedia berbagai filter, stiker, efek, Memoji, serta fitur Live Titles yang menghasilkan teks otomatis dari ucapan pengguna.

5. Numbers

Numbers merupakan aplikasi pengolah angka seperti Microsoft Excel. Pengguna bisa membuat tabel, rumus, grafik, serta membuka berkas Excel.

6. Keynote

Aplikasi presentasi ini menjadi alternatif Microsoft PowerPoint. Pengguna dapat membuat slide, menambahkan animasi, memasukkan video, hingga berkolaborasi secara langsung.