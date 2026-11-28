

PONTIANAK POST – Apple Watch Series 12 hadir membawa sejumlah peningkatan teknologi, terutama pada pemantauan kesehatan dan daya tahan baterai.

Meski desainnya masih menyerupai generasi sebelumnya, smartwatch terbaru Apple ini menawarkan kemampuan yang lebih canggih untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Apple Watch Series 12 dinilai mengalami peningkatan berarti pada sektor internal, meskipun perubahan fisiknya terbilang minim.

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Salah satu pembaruan utama terdapat pada sistem sensor kesehatan atau Health Sensing System.

Teknologi ini memungkinkan perangkat memantau detak jantung setiap lima detik sepanjang hari.

Advertisement Kemampuan tersebut meningkat dibandingkan generasi sebelumnya yang umumnya mencatat detak jantung setiap lima menit di luar aktivitas olahraga.

Pengukuran Heart Rate Variability (HRV) juga lebih sering dilakukan. Jika sebelumnya setiap dua jam, kini pemantauan berlangsung setiap lima menit.

Peningkatan ini membuat data kesehatan pengguna menjadi lebih terperinci. Informasi tersebut juga mendukung fitur pemantauan kondisi tubuh dan aktivitas olahraga.

Keunggulan lainnya terletak pada daya tahan baterai. Apple mengklaim Series 12 mampu bertahan hingga 24 jam dalam penggunaan normal.

Namun, berdasarkan pengujian selama sekitar tiga minggu, Mashable mencatat daya tahan baterainya mencapai 45 hingga 51 jam dalam penggunaan sehari-hari.