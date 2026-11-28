

PONTIANAK POST – Infinix Note Edge menjadi salah satu pilihan smartphone kelas menengah yang menawarkan kombinasi desain ramping, layar AMOLED, dan baterai berkapasitas besar.

Ponsel ini memiliki ketebalan hanya 7,2 mm, meskipun membawa baterai 6.500 mAh.

Infinix Note Edge tersedia di pasar Indonesia dengan kisaran harga Rp3,8 juta hingga Rp4,3 juta.

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Sementara itu, laman resmi Infinix Indonesia mencantumkan harga Rp4.399.000 untuk varian RAM 8 GB dan penyimpanan 256 GB.

Infinix Note Edge mengusung layar AMOLED 3D curved berukuran 6,78 inci dengan resolusi 1,5K atau 1.208 x 2.644 piksel.

Advertisement Layarnya mendukung refresh rate hingga 120Hz dan tingkat kecerahan puncak 4.500 nits.

Perlindungan Corning Gorilla Glass 7i turut disematkan untuk membantu menjaga layar dari goresan.

Sektor daya menjadi salah satu keunggulan utama perangkat ini. Infinix membekalinya dengan baterai 6.500 mAh yang didukung pengisian cepat 45W.

Ponsel ini juga menyediakan fitur reverse charging 10W dan bypass charging. Seluruh komponen tersebut dikemas dalam bodi setebal 7,2 mm dengan bobot sekitar 185–190 gram.

Perangkat turut mengantongi sertifikasi IP65 untuk ketahanan terhadap debu dan percikan air. Infinix Indonesia