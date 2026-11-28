

PONTIANAK POST – HONOR Robot Phone 2 mulai menjadi perhatian setelah muncul bocoran mengenai pengembangan desain kamera belakang generasi terbarunya.

Perangkat ini dikabarkan sedang menguji modul kamera dengan tampilan berbeda dari pendahulunya.

Mengutip Huawei Central, informasi tersebut berasal dari pembocor teknologi SmartPikachu melalui platform Weibo.

Meski begitu, belum ada rincian mengenai bentuk maupun perubahan teknis pada modul kamera tersebut.

Bocoran menyebut HONOR tengah mengevaluasi desain kamera baru untuk Robot Phone 2. Waktu produksi massalnya juga belum dipastikan.

Advertisement Perangkat tersebut diperkirakan mengikuti tahapan pengembangan pendahulunya dan berpotensi memasuki produksi massal pada kuartal III 2027.

Namun, jadwal ini masih sebatas perkiraan berdasarkan informasi yang beredar.

Belum diketahui apakah HONOR akan mempertahankan sistem kamera gimbal atau menggantinya dengan mekanisme kamera berbeda.

Sebagai pembanding, HONOR Robot Phone generasi pertama mengusung kamera gimbal bermotor yang dapat keluar dari kompartemen belakang perangkat.

Sistem tersebut menggunakan mekanisme empat derajat kebebasan atau 4DoF dengan penyangga berbahan titanium.