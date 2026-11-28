

PONTIANAK POST– Vivo resmi meluncurkan Vivo Watch GT 2 pada 26 November 2026.

Perangkat wearable pertama Vivo di negara tersebut membawa layar AMOLED 2,07 inci, fitur pemantauan kesehatan, serta daya tahan baterai yang diklaim mencapai 25 hari.

Vivo Watch GT 2 dibanderol Rp2,98 juta. Smartwatch ini tersedia dalam dua pilihan warna, yakni Obsidian Black dan Stellar White.

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Vivo Watch GT 2 mengusung layar AMOLED berukuran 2,07 inci dengan resolusi 432 x 514 piksel dan refresh rate 60Hz.

Tingkat kecerahan puncaknya mencapai 2.400 nits sehingga informasi pada layar tetap mudah dibaca dalam kondisi terang.

Advertisement Bagian rangkanya menggunakan material aluminium alloy dengan tali silikon. Smartwatch ini menjalankan sistem operasi BlueOS 3.0 dan mendukung konektivitas Bluetooth 5.4.

Salah satu keunggulan yang ditawarkan adalah daya tahan baterai. Vivo mengklaim Watch GT 2 mampu bertahan hingga 25 hari dalam skenario penggunaan ringan.

Untuk pemakaian normal, daya tahannya diklaim mencapai 14 hari, sedangkan penggunaan Always-On Display (AOD) sekitar 12 hari.

Perangkat ini juga menyediakan lebih dari 100 mode olahraga, pemantauan detak jantung, kadar oksigen darah (SpO2), tingkat stres, serta kualitas tidur.

Fitur lainnya mencakup panggilan Bluetooth, NFC, dan sinkronisasi navigasi Google Maps melalui ponsel Vivo yang kompatibel.