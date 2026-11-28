

PONTIANAK POST – OPPO Reno 17 dan Reno 17 Pro mulai memperlihatkan kemampuan performanya melalui platform pengujian Geekbench.

Kedua ponsel tersebut tercatat membawa chipset berbeda, RAM 12 GB, serta sistem operasi Android 17.

OPPO Reno 17 dengan nomor model PYK110 tercatat menggunakan Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4.

Ponsel ini memperoleh skor 1.081 untuk pengujian single-core dan 3.847 pada multi-core.

Sementara itu, OPPO Reno 17 Pro berkode PND110 tercatat menggunakan MediaTek Dimensity 8500.

Advertisement Perangkat tersebut meraih 1.389 poin single-core dan 6.215 poin multi-core.

Kedua perangkat sama-sama dilengkapi RAM 12 GB dan menjalankan Android 17. Reno 17 menggunakan GPU Adreno 722, sedangkan versi Pro tercatat membawa Mali-G720 MC8.

Saat peluncuran, Reno 17 Pro disebut menggunakan Dimensity 8550 Super. Perbedaan nama chipset ini dengan yang terdeteksi pada Geekbench masih menjadi perhatian.

Kedua ponsel memiliki layar LTPS 1,5K, kamera depan 50 MP, pengisian daya 80 watt, serta sertifikasi ketahanan IP69K.