

PONTIANAK POST – Apple kembali menunjukkan dominasinya di pasar smartphone China. Sebanyak enam model iPhone berhasil masuk daftar 10 ponsel terlaris selama festival belanja Double 11 atau Singles Day 2026. Bahkan, lima posisi teratas dalam daftar tersebut seluruhnya ditempati produk Apple.

Laporan Counterpoint Research menyebutkan, iPhone 18 Pro Max menjadi smartphone paling laris selama periode promosi yang berlangsung mulai 12 Oktober hingga 11 November 2026.

Pencapaian tersebut cukup menarik karena pasar smartphone China justru mengalami perlambatan permintaan.

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Penjualan keseluruhan smartphone selama periode tersebut turun 17 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Enam iPhone Masuk Daftar 10 Besar

Advertisement Meski kondisi pasar melemah, Apple mampu mempertahankan posisinya sebagai pemain dominan. Perusahaan tersebut menguasai enam dari 10 model smartphone terlaris.

Selain iPhone 18 Pro Max yang menempati posisi pertama, iPhone Duo juga berhasil masuk daftar meskipun baru mulai dipasarkan pada 23 Oktober 2026.

Smartphone tersebut menempati peringkat kesembilan. Artinya, perangkat ini berhasil menembus daftar 10 besar meskipun baru tersedia hampir dua pekan setelah festival belanja dimulai.

Namun, penjualan iPhone secara keseluruhan sebenarnya mengalami penurunan 8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Angka tersebut masih lebih baik dibandingkan penurunan pasar smartphone China yang mencapai 17 persen.

Di tengah persaingan pasar, Huawei mencatat perkembangan berbeda. Counterpoint Research melaporkan penjualan perusahaan tersebut meningkat 29 persen secara tahunan.