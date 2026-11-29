

PONTIANAK POST – Realme C75 5G menjadi pilihan menarik di segmen smartphone terjangkau dengan dukungan jaringan generasi kelima.

Perangkat ini menawarkan baterai 6.000 mAh, layar 120Hz, prosesor MediaTek Dimensity 6300, serta pengisian cepat 45W.

Smartphone ini dirancang untuk menunjang aktivitas harian dengan kombinasi performa, daya tahan baterai, dan desain yang praktis.

Realme C75 5G menggunakan layar berukuran 6,67 inci dengan resolusi HD+ 1.604 x 720 piksel.

Panelnya mendukung refresh rate 120Hz dan tingkat kecerahan hingga 625 nits.

Advertisement Desainnya terinspirasi bunga lily dengan bodi setebal 7,94 mm. Pilihan warnanya meliputi Lily White, Purple Blossom, dan Midnight Lily.

Dapur pacunya mengandalkan MediaTek Dimensity 6300 dengan fabrikasi 6 nanometer.

Chipset tersebut dipadukan RAM 4 GB atau 6 GB serta penyimpanan internal 128 GB.

Pengguna juga mendapatkan fitur Dynamic RAM Expansion untuk menambah kapasitas RAM virtual.

Pada sektor fotografi, tersedia kamera utama 32 MP dengan aperture f/1.8 dan kamera depan 8 MP.