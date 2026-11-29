

PONTIANAK POST – Persaingan smartphone kelas menengah premium semakin menarik setelah Honor 700 dibandingkan dengan Vivo V80.

Keduanya menawarkan kamera berkemampuan zoom optik, layar AMOLED, serta baterai berkapasitas besar.

Namun, Honor 700 unggul dalam performa dan kapasitas baterai. Sementara Vivo V80 menawarkan kelebihan berupa dukungan pembaruan perangkat lunak lebih panjang dan layanan Google.

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Honor 700 menggunakan Snapdragon 8s Gen 4. Chipset ini mencatat skor AnTuTu 11 sekitar 2,31 juta poin, atau 74 persen lebih tinggi dibandingkan Snapdragon 7 Gen 4 pada Vivo V80.

Honor 700 membawa layar AMOLED 6,57 inci dengan refresh rate 120Hz.

Advertisement Smartphone ini juga memiliki layar tambahan 1,59 inci di bagian belakang untuk menampilkan notifikasi dan membantu pengambilan swafoto.

Sektor fotografi mengandalkan kamera utama 200 MP dengan OIS, telefoto periskop 50 MP dengan zoom optik 3,5 kali, serta ultrawide 12 MP.

Vivo V80 memiliki kamera utama 50 MP, telefoto 50 MP dengan zoom optik 3 kali, dan ultrawide 8 MP.

Kamera depannya sama-sama beresolusi 50 MP, tetapi Vivo sudah dilengkapi autofokus.

Honor 700 dibekali baterai silikon-karbon 9.000 mAh dengan pengisian 80W. Kapasitas ini lebih besar dibandingkan baterai 7.200 mAh milik Vivo V80 yang mendukung pengisian 90W.