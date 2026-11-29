

PONTIANAK POST – Vivo X Fold6 menjadi salah satu smartphone lipat premium yang menawarkan kombinasi kamera flagship, performa tinggi, dan kemampuan multitasking.

Perangkat ini membawa kamera utama 200 megapiksel (MP), baterai 6.900 mAh, serta layar utama AMOLED berukuran 8,02 inci.

Vivo berhasil menghadirkan perangkat lipat dengan peningkatan pengalaman penggunaan dan kemampuan fotografi.

Vivo X Fold6 memiliki layar luar AMOLED 6,51 inci dan layar utama berukuran 8,02 inci.

Keduanya mendukung refresh rate 120Hz serta tingkat kecerahan puncak 5.000 nits.

Advertisement Desainnya menggunakan rangka aluminium dan bagian belakang berbahan kaca dengan sentuhan satin. Ketebalannya mencapai 9,4 mm saat dilipat dan 4,4 mm ketika dibuka.

Smartphone ini juga memiliki sertifikasi IP59 untuk perlindungan terhadap debu dan air.

Sektor fotografi menjadi salah satu keunggulan utama. Vivo menyematkan tiga kamera belakang dengan optik ZEISS.

Konfigurasinya terdiri atas kamera utama 200 MP dengan OIS, ultrawide 50 MP, dan telefoto 50 MP dengan kemampuan zoom optik 3x.

Pengguna juga dapat memanfaatkan aksesori ZEISS G2 Teleconverter untuk menghasilkan panjang fokus setara 200 mm.