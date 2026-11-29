

PONTIANAK POST – Infinix Note 60 Pro menawarkan spesifikasi menarik di kelas menengah premium.

Smartphone ini mengandalkan layar AMOLED 144Hz, prosesor Snapdragon 7s Gen 4, kamera utama 50 MP dengan Optical Image Stabilization (OIS), serta baterai jumbo 6.500 mAh.

Salah satu daya tariknya adalah kehadiran Active Matrix Display pada bagian belakang yang menghadirkan efek pencahayaan khusus dan notifikasi interaktif.

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Perangkat ini juga menawarkan dukungan pengisian cepat 90W dan pengisian nirkabel 30W.

Infinix Note 60 Pro menggunakan layar AMOLED berukuran 6,78 inci dengan resolusi 1.5K atau 1.208 x 2.644 piksel.

Advertisement Layarnya mendukung refresh rate hingga 144Hz dan tingkat kecerahan puncak 4.500 nits.

Perlindungan Corning Gorilla Glass 7i turut disematkan untuk meningkatkan ketahanan layar.

Sementara itu, Active Matrix Display di bagian belakang memungkinkan pengguna menampilkan berbagai efek visual dan notifikasi.

Untuk performa, smartphone ini ditenagai Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 berbasis fabrikasi 4 nanometer.

Chipset tersebut dipadukan RAM 8 GB dan pilihan penyimpanan internal 128 GB serta 256 GB.