

PONTIANAK POST – Samsung Galaxy Watch 9 menawarkan peningkatan performa, fitur kesehatan lebih lengkap, serta desain ringan yang nyaman digunakan sepanjang hari.

Namun, smartwatch terbaru Samsung ini masih menyimpan sejumlah kekurangan, terutama pada kecepatan pengisian baterai.

Galaxy Watch 9 dinilai sebagai smartwatch menarik bagi pengguna yang ingin beralih dari perangkat generasi lama.

Sebaliknya, peningkatannya belum cukup besar untuk mendorong pemilik Galaxy Watch 8 melakukan upgrade.

Galaxy Watch 9 mempertahankan desain pendahulunya dengan layar bulat dan bodi aluminium berbentuk cushion. Varian 44 mm memiliki ketebalan 8,6 mm dan bobot hanya 34 gram tanpa tali.

Advertisement Layarnya menggunakan panel Super AMOLED 1,47 inci dengan resolusi 480 x 480 piksel.

Tingkat kecerahan mencapai 3.000 nits, sehingga tetap mudah dibaca ketika digunakan di luar ruangan.

Perangkat ini juga mengantongi sertifikasi ketahanan air 5 ATM dan IP68.

Untuk pemantauan kesehatan, Galaxy Watch 9 dibekali sensor BioActive.

Fitur yang tersedia meliputi pemantauan detak jantung, oksigen darah, suhu kulit, komposisi tubuh, kualitas tidur, hingga Energy Score.