

PONTIANAK POST – Vivo X500 Pro Max hadir membawa teknologi kamera flagship yang dirancang untuk menghasilkan foto dan video berkualitas tinggi.

Smartphone ini mengandalkan kamera telefoto 200 megapiksel (MP) ZEISS APO serta sejumlah teknologi pencitraan canggih.

Perangkat ini tidak hanya mengandalkan resolusi kamera besar. Vivo menggabungkan tiga komponen utama, yakni sensor, chipset, dan algoritma internal untuk meningkatkan kualitas pencitraan.

Vivo X500 Pro Max membawa tiga kamera belakang. Konfigurasinya terdiri atas kamera utama 50 MP, ultrawide 50 MP, dan telefoto 200 MP.

Kamera telefoto menggunakan sensor Samsung ISOCELL HP0 berukuran 1/1,4 inci dengan panjang fokus setara 85 mm. Sistem tersebut juga didukung stabilisasi OIS berstandar CIPA 7.0.

Advertisement Kemampuan pengambilan gambar jarak jauh semakin meningkat berkat aksesori ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra.

Perangkat tambahan ini memungkinkan jangkauan panjang fokus setara 400 mm.

Sektor fotografi turut diperkuat teknologi Ultra-High Dynamic Range hingga 17 EV.

Fitur ini membantu mempertahankan detail gambar pada area terang maupun gelap, terutama dalam kondisi pencahayaan dengan kontras tinggi.

Untuk videografi, Vivo menyediakan Video AF Tracking yang mampu mengikuti pergerakan wajah dan tubuh subjek.