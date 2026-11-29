

PONTIANAK POST – TCL P80 Ultra menjadi salah satu smartphone menarik di kelas menengah berkat teknologi layar NXTPAPER yang dipadukan dengan panel AMOLED.

Tidak hanya menawarkan tampilan premium, ponsel ini juga membawa kamera periskop, baterai besar, dan fitur khusus yang mengubah layar menjadi seperti perangkat pembaca buku elektronik (e-reader).

TCL P80 Ultra dinilai mampu menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan smartphone kelas menengah lainnya.

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Daya tarik utama TCL P80 Ultra terletak pada layar AMOLED NXTPAPER berukuran 6,83 inci. Panel ini memiliki resolusi 1,5K dan refresh rate 120Hz.

Teknologi lapisan matte membuat layar lebih nyaman dipandang karena mampu mengurangi pantulan cahaya. Tingkat kecerahannya mencapai 3.200 nits untuk kondisi puncak lokal.

Advertisement TCL juga menyediakan tombol fisik NXTPAPER yang memungkinkan pengguna mengubah tampilan menjadi seperti layar e-reader.

Fitur Max Ink bahkan dapat membatasi notifikasi dan gangguan aplikasi sehingga pengguna lebih fokus membaca buku digital.

Untuk fotografi, TCL P80 Ultra mengandalkan tiga kamera belakang. Konfigurasinya terdiri dari kamera utama 50MP, telefoto periskop 50MP dengan zoom optik 3x, serta ultrawide 8MP.

Kamera depan memiliki resolusi 32MP. Hasil pemotretan dalam kondisi pencahayaan baik juga mendapat penilaian positif dari pengulas EFTM.

Daya tahan perangkat ditopang baterai 5.800 mAh dengan pengisian cepat kabel 45W. TCL mengklaim kapasitas tersebut mampu memberikan penggunaan lebih dari sehari.