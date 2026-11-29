

PONTIANAK POST – Huawei Watch Air mulai menunjukkan taringnya di pasar smartwatch premium.

Jam tangan pintar terbaru Huawei ini memiliki tiga keunggulan yang membuatnya unggul dari Apple Watch Series 12, yakni bobot lebih ringan, bodi lebih tipis, dan rasio layar terhadap bodi lebih luas.

Ketiga aspek tersebut menjadi senjata Huawei untuk menantang dominasi Apple di pasar perangkat wearable.

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Huawei Watch Air diperkenalkan bersamaan dengan sejumlah perangkat flagship terbaru, termasuk Mate X8 dan MateBook Fold S.

CEO Huawei Consumer Business, He Gang, bahkan memperlihatkan perbandingan langsung smartwatch tersebut dengan Apple Watch Series 12.

Advertisement 1. Bobot Lebih Ringan

Keunggulan pertama terletak pada bobot perangkat. Huawei Watch Air hanya memiliki berat 27 gram.

Angka tersebut lebih ringan dibandingkan Apple Watch Series 12 ukuran 42 mm yang memiliki bobot sekitar 36,5 gram.

Perbedaan ini membuat Watch Air berpotensi lebih nyaman digunakan sepanjang hari, termasuk ketika beraktivitas maupun berolahraga.

2. Bodi Super Tipis 6,9 mm

Huawei Watch Air memiliki ketebalan hanya 6,9 mm. Sementara itu, Apple Watch Series 12 berukuran 9,7 mm.

Desain ramping tersebut membuat Watch Air lebih mudah diselipkan di balik lengan kemeja atau pakaian berlengan panjang tanpa terasa mengganjal.