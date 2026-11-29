

PONTIANAK POST – Huawei MatePad Pro 12 menawarkan pengalaman tablet premium melalui layar OLED PaperMatte, desain supertipis, baterai besar, dan dukungan aksesori produktivitas.

Namun, ada satu kelemahan yang berpotensi membuat calon pembeli berpikir dua kali, yakni tidak tersedianya layanan Google secara bawaan.

Laporan terbaru Digital Trends menilai tablet ini memiliki kombinasi menarik untuk membaca, bekerja, menggambar, hingga menikmati hiburan.

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Meski demikian, keterbatasan ekosistem aplikasi menjadi pekerjaan rumah bagi Huawei.

MatePad Pro 12 mengusung layar fleksibel OLED PaperMatte berukuran 12 inci dengan resolusi 3.036 x 1.952 piksel.

Advertisement Layarnya mendukung refresh rate hingga 144Hz dan tingkat kecerahan puncak 1.600 nits.

Teknologi PaperMatte juga mengurangi pantulan cahaya sehingga nyaman digunakan di ruangan terang maupun luar ruangan.

Dari sisi desain, tablet ini memiliki ketebalan hanya 4,7 mm dengan bobot sekitar 454 gram.

Dimensi tersebut membuatnya relatif nyaman dibawa dan digunakan dalam waktu lama.

Huawei membekali perangkat ini dengan empat speaker yang menghasilkan suara lantang dan jernih.