

PONTIANAK POST – Honor dikabarkan sedang menyiapkan smartphone flagship dengan tiga kamera belakang beresolusi 200 megapiksel (MP).

Teknologi tersebut disebut-sebut bakal hadir pada generasi Honor Magic 10 yang diproyeksikan meluncur pada 2027.

Perangkat ini akan membawa kemampuan fotografi ke tingkat lebih tinggi.

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Sebab, ketiga kamera belakangnya diperkirakan menggunakan sensor 200MP, termasuk kamera ultrawide.

Bocoran tersebut berasal dari tipster Digital Chat Station melalui platform Weibo.

Advertisement Rumor yang beredar menyebut Honor sedang menguji konfigurasi tiga kamera 200MP.

Salah satu komponen yang paling menarik adalah kamera ultrawide dengan sensor berukuran 1/1,5 inci.

Sensor besar tersebut berpotensi meningkatkan kemampuan fotografi dalam kondisi minim cahaya.

Pengguna juga dapat memotong bagian foto atau melakukan cropping tanpa kehilangan terlalu banyak detail.

Honor Magic 10 Pro Max disebut-sebut sebagai kandidat terkuat yang akan menggunakan konfigurasi kamera tersebut.