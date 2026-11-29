

PONTIANAK POST – Huawei Mate X8 membawa sejumlah peningkatan signifikan dibandingkan pendahulunya, Mate X7.

Ponsel lipat terbaru Huawei ini menawarkan empat keunggulan utama, mulai dari layar lebih besar, kemampuan kamera meningkat, chipset lebih bertenaga hingga baterai berkapasitas jumbo.

Namun, ada satu kekurangan yang perlu diperhatikan calon pembeli, yakni kapasitas RAM yang justru lebih rendah dibandingkan varian tertinggi Mate X7.

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Huawei Mate X8 hadir dalam dua pilihan, yakni Standard Edition dan Collector's Edition.

Keduanya membawa sejumlah pembaruan untuk meningkatkan pengalaman penggunaan.

Advertisement 1. Layar Lebih Besar

Mate X8 menggunakan layar utama berukuran 8,2 inci dan layar luar 6,54 inci.

Ukuran tersebut meningkat dibandingkan Mate X7 yang memiliki layar internal 8 inci dan eksternal 6,49 inci.

2. Kamera Zoom Lebih Canggih

Huawei menghadirkan teknologi teleconverter Ruiying Z10 untuk meningkatkan kemampuan fotografi.

Perangkat ini memiliki sensor berukuran 1 inci, rentang panjang fokus 24-240 mm, serta kemampuan 10x continuous optical zoom.

3. Chipset Lebih Bertenaga

Mate X8 mengandalkan Kirin 9050 Pro yang diklaim menawarkan peningkatan performa hingga 31 persen dibandingkan Kirin 9030 Pro pada Mate X7.