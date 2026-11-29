

PONTIANAK POST – Apple dikabarkan tengah menyiapkan sejumlah pembaruan untuk iPhone 18, iPhone 18e, dan iPhone Air 2 yang diperkirakan meluncur pada awal 2027.

Salah satu perangkat yang paling menarik perhatian adalah iPhone Air 2 karena disebut bakal mendapatkan peningkatan kamera, kapasitas baterai, hingga sistem pendingin.

Ketiga perangkat itu diperkirakan menjadi bagian dari strategi peluncuran iPhone secara bertahap yang diterapkan Apple.

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iPhone Air 2 disebut bakal membawa kamera Ultra Wide 48 megapiksel sebagai pendamping kamera Fusion yang sudah digunakan pada generasi sebelumnya.

Jika terealisasi, perangkat ini akan memiliki dua kamera belakang dengan susunan horizontal.

Advertisement Pembaruan lainnya mencakup baterai berkapasitas sekitar 3.500 mAh, meningkat sekitar 11 persen dibandingkan pendahulunya.

Apple juga dikabarkan menyiapkan chip A20 Pro dan teknologi pendingin vapor chamber.

Ponsel ini diperkirakan tetap mempertahankan layar 6,5 inci, RAM 12 GB, serta kamera depan Center Stage 18 megapiksel.

Perangkat tersebut juga disebut akan menggunakan modem C2 dan chip nirkabel N2 buatan Apple.

Sementara itu, iPhone 18 reguler diperkirakan mempertahankan desain serupa iPhone 17 dengan layar 6,3 inci dan dua kamera belakang.