HIMASI FEB Untan Sukses Gelar Accounting Days 14

Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan sukses menggelar Accounting Days 14. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang PPAK Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan ini berlangsung 5-6 November 2022. Kali ini mengusung tema “Show and Prove Your Skills to Become The Champion”.

Ketua Panitia Seprianda Risky mengungkapkan, kegiatan ini bentuk kontribusi pihaknya untuk lebih memperkenalkan jurusan akuntansi. Terutama kepada siswa dan siswi SMA dan MA di Kalbar. Accounting Days ini juga sebagai wadah para siswa dan siswi SMA dan MA se-Kalbar untuk mengembangkan potensi diri dan melatih mental serta akademik dari peserta lomba Accounting Days.

“Kegiatan Accounting Days ini bertujuan menjadi wadah bagi siswa dan siswi mengembangkan ilmu ekonomi terutama akuntansi. Kegiatan ini juga sebagai bentuk kontribusi Himasi untuk lebih memperkenalkan akuntansi kepada masyarakat luas. Terutama kepada siswa dan siswi SMA dan MA Se-Kalbar, “ jelas Seprianda.

Seprianda berharap, melalui Accounting Days ini, akan membuka wawasan siswa siswi tentang akuntansi. Sehingga bisa tertarik untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, tepatnya pada program studi akuntansi. Serta bisa mengembangkan diri mereka melalui kegiatan ini dalam hal menambah pengetahuan, wawasan, keberanian, dan lain-lain.

“Kami juga berharap kegiatan ini dapat mendukung kemajuan dunia pendidikan di Indonesia guna mempersiapkan generasi emas 2045 mendatang. Khususnya dalam upaya mempersiapkan akuntan muda yang cerdas, berakhlak mulia dan mampu bersaing di era globalisasi saat ini,” katanya.

Kedepannya, Seprianda menginginkan kegiatan ini semakin sukses. Accounting Days lebih dikenal lagi,dan apa yang menjadi tujuan dari kegiatan ini bisa terealisasikan. “Semoga pula bisa lebih meriah dari sebelumnya serta diikuti lebih banyak peserta lagi,” tutupnya. (vie)