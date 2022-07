Fakultas Hukum Untan Gelar Seminar Internasional

Hadirkan Dua Profesor Dari Swedia

PONTIANAK – Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura melaksanakan seminar Internasional dengan tema The Role of Positive Law in Modern Complex and Globalized Communities A Tool or A Hinder A Comparison Between National Legal System, bertempat di Hotel Orchard Perdana, Kamis (21/7). Dalam kegiatan ini, menghadirkan dua orang profesor dari Stockholm University Swedia.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura DR. Sy Hasyim Azizzurahman SH MH, menuturkan, garis besar seminar internasional ini untuk memberikan wawasan kepada peserta baik itu mahasiswa, dosen dan para akademisi yang berkecimpung di dunia hukum.

“Materi dari seminar ini tentang isu hukum internasional,” ujarnya kepada Pontianak Post.

Pemateri yang hadir dalam kegiatan ini, dua orang profesor dari Stockholm University Swedia. Yaitu Prof Mauro Zamboni dan Prof Jori Munukka. Selain dua profesor ini. Juga ada narasumber dari Cina dan Jepang ikut serta melalui zoom. Dikegiatan ini, sekaligus diskusi untuk mengkolaborasikan kegiatan seminar. Muaranya ia ingin ada kerjasama baik di bidang penelitian dan penulisan jurnal tentang hukum.

Dalam upaya mendatangkan profesor dari Swedia ini, ia menceritakan sudah dilakukan pihaknya diawal tahun 2022 lalu. Koordinasi komunikasi terlebih dahulu dilakukan melalui zoom dan email. Ketika pandemi di Kota Pontianak berangsur landai, pihaknya langsung mengambil momentum untuk membuat diskusi ini dengan mendatangkan langsung narasumber dari Swedia.

Isunya tentang hukum. Yaitu posisi hukum normatif untuk melihat kemanfaatan di kehidupan masyarakat. Apakah justru menghambat masyarakat atau lebih bermanfaat bagi masyarakat.

“Di sini kita sama-sama cari solusi paling terbaik untuk mencapai kepastian hukum, kesiapan hukum dan kemanfaatan hukum,” ujarnya.

Ia melanjutkan hasil seminar juga akan ditindaklanjuti dengan melaksanakan join penelitian atau kerjasama penulisan jurnal. Tidak hanya di sini saja. Namun kerjasama juga di MoU kan ke penelitian bersama.

Iapun berpesan pada para peserta untuk bisa bersama membuka wawasan dalam menangkap ide dari narasumber. Sehingga hasil dari seminar internasional ini bisa dikembangkan buat teman-teman peserta utamanya mahasiswa yang mau melaksanakan penelitian dan tugas akhir. Sehingga mereka bisa berkontribusi dalam karya ilmiahnya.(iza)