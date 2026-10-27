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3 Shio Jadi Sorotan soal Keuangan Hari Ini, Peluang Cuan Ada jika Tak Gegabah

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Ilustrasi shio yang mendapat rezeki dari arah yang tak terduga. (MAGNIFIC)
Ilustrasi shio yang mendapat rezeki dari arah yang tak terduga. (MAGNIFIC)

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PONTIANAK POST – Ramalan shio hari ini, Selasa, 27 Oktober 2026, menyoroti tiga shio yang mendapat penilaian positif dalam Chinese Horoscope terbitan Hindustan Times.

Shio Macan, Kelinci, dan Kuda sama-sama memperoleh penilaian keseluruhan Excellent.

Ramalan yang ditulis oleh Dr Achary Kalki Krishnan tersebut menekankan pentingnya mengambil inisiatif, memanfaatkan dukungan orang lain, dan mengelola sumber daya secara bijaksana.

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Meski demikian, penilaian positif bukan berarti keuntungan finansial akan datang secara otomatis.

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1. Shio Macan: Peluang Terbuka lewat Keputusan Terukur

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Shio Macan menjadi salah satu yang menonjol dalam ramalan hari ini. Dalam urusan pekerjaan, pemilik shio ini didorong untuk berinisiatif, menyampaikan gagasan, dan mengambil tanggung jawab pada tugas yang membutuhkan kepemimpinan.

Dari sisi keuangan, ramalan menyarankan agar sumber daya dikelola dengan baik. Jika muncul peluang yang terlihat menjanjikan, pertimbangkan manfaat dan risikonya sebelum mengambil keputusan.

Kepercayaan diri dapat membantu, tetapi tetap perlu diimbangi dengan perhitungan. Jangan sampai keinginan mendapatkan hasil cepat justru mendorong pengeluaran atau komitmen yang tidak diperlukan.

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2. Shio Kelinci: Momentum untuk Mengatur Keuangan

Shio Kelinci juga memperoleh penilaian Excellent dalam ramalan. Hari ini dinilai mendukung inisiatif dan interaksi dengan orang-orang di sekitar.

Dalam urusan uang, pemilik Shio Kelinci disarankan mengambil keputusan secara terukur dan tetap berpegang pada prioritas.

Kesempatan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dapat dimanfaatkan dengan meninjau anggaran, mengevaluasi pengeluaran, atau merapikan rencana yang sudah disusun.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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