4 Shio Diprediksi Akhiri Masa Sulit pada 28 Oktober 2026, Tikus hingga Kelinci

PONTIANAK POST - Empat shio diprediksi mulai meninggalkan masa sulit pada Rabu, 28 Oktober 2026. Dalam pembacaan astrologi Tionghoa, shio Tikus, Ular, Anjing, dan Kelinci disebut berpeluang melepaskan beban emosional, memperbaiki keseimbangan hidup, serta menghadapi persoalan yang selama ini mengganggu ketenangan.

Dikutip dari YourTango, artikel yang ditulis Aria Gmitter mengaitkan perubahan tersebut dengan Wood Pig Remove Day. Dalam interpretasi astrologi Tionghoa, hari ini dimaknai sebagai momentum untuk menyingkirkan hambatan atau mengakhiri situasi yang sudah tidak lagi memberikan manfaat.

Setiap shio digambarkan menghadapi persoalan yang berbeda, mulai dari kehilangan teman dekat hingga tekanan dalam kehidupan sosial. Berikut ulasan empat shio yang diprediksi mengakhiri masa sulit pada 28 Oktober 2026.

1. Shio Tikus

Shio Tikus diprediksi mulai berdamai dengan pengalaman kehilangan teman dekat yang selama ini meninggalkan luka emosional.

Advertisement Menurut pembacaan YourTango, pemilik shio Tikus digambarkan sebagai sosok yang tidak mudah menjalin persahabatan dekat. Karena itu, ketika hubungan yang sudah terbangun berakhir secara menyakitkan, dampaknya dapat terasa cukup mendalam.

Pada 28 Oktober 2026, shio Tikus diprediksi mulai mampu melepaskan kesedihan tersebut. Pengalaman yang sebelumnya terus membebani pikiran perlahan menjadi bagian dari masa lalu.

Perubahan ini bukan berarti kenangan akan hilang sepenuhnya. Namun, shio Tikus digambarkan mulai menerima keadaan dan tidak lagi membiarkan pengalaman tersebut menghambat kehidupan saat ini.

Dalam kehidupan nyata, memberi waktu kepada diri sendiri untuk memproses kehilangan dan membangun hubungan yang sehat dapat membantu seseorang kembali merasa nyaman.

2. Shio Ular

Shio Ular diprediksi mulai menemukan keseimbangan setelah menyadari bahwa pekerjaan telah mengambil terlalu banyak waktu dan mengurangi kesempatan untuk bersosialisasi.

Dalam artikel YourTango, pemilik shio Ular digambarkan pernah merasa terisolasi. Ketika membutuhkan seseorang untuk berbicara, mereka bahkan mungkin bingung harus menghubungi siapa.