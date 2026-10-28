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Zodiak

Kesepian Diprediksi Berakhir, 4 Shio Ini Berpeluang Menemukan Kebahagiaan pada 29 Oktober

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Penulis: Rafael B. Junior
Ilustrasi shio yang akan mengakhiri masa kesepiannya. (Magnific)
Ilustrasi shio yang akan mengakhiri masa kesepiannya. (Magnific)

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PONTIANAK POST - Empat shio diprediksi mulai meninggalkan perasaan kesepian pada Kamis, 29 Oktober 2026. Menurut pembacaan astrologi China yang dimuat YourTango, Kerbau, Kuda, Babi, dan Naga berpeluang menemukan kembali semangat melalui aktivitas positif, kepedulian terhadap orang lain, hingga keberanian mencoba hal baru.

Dikutip dari YourTango, penulis Aria Gmitter mengaitkan perubahan suasana hati tersebut dengan energi Fire Rat atau Tikus Api. Dalam interpretasi astrologi China, energi ini diasosiasikan dengan motivasi dan dorongan untuk bergerak, sehingga seseorang tidak terus terjebak dalam kesedihan atau perasaan terasing.

Kesepian dalam pembacaan tersebut tidak selalu dipandang sebagai akibat kurangnya teman atau orang terdekat. Perasaan itu juga bisa muncul ketika seseorang terlalu lama tidak melakukan kegiatan yang membuatnya bahagia atau merasa terhubung dengan lingkungan sekitar.

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Berikut empat shio yang diprediksi mengalami perubahan suasana hati pada 29 Oktober 2026.

1. Shio Kerbau

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Shio Kerbau diprediksi dapat mengurangi rasa kesepian dengan membantu orang lain. Pada Kamis, kesempatan untuk memberikan bantuan disebut bisa datang dari seseorang yang membutuhkan dukungan.

Permintaan tersebut mungkin terlihat sederhana atau bahkan sedikit mengganggu jadwal sehari-hari. Namun, Kerbau diperkirakan tetap bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan dan membantu menyelesaikan masalah.

Dalam pembacaan astrologi tersebut, rasa puas setelah berhasil membantu seseorang dapat memberikan kebahagiaan tersendiri. Ucapan terima kasih yang diterima juga disebut mampu membuat Kerbau merasa lebih berarti dan terhubung dengan orang lain.

Pengalaman ini menjadi pengingat bahwa hubungan sosial tidak selalu harus dibangun melalui kegiatan besar. Perhatian kecil dan kesediaan membantu dapat menjadi cara sederhana untuk mengusir rasa sepi.

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2. Shio Kuda

Shio Kuda diprediksi dapat melupakan kesepian ketika melihat orang lain sedang menghadapi kesulitan. Dorongan untuk menolong teman atau bahkan orang yang belum dikenal disebut menjadi salah satu hal yang membuat suasana hati Kuda membaik.

Pada 29 Oktober, Kuda digambarkan lebih bersemangat mengambil tindakan ketika melihat seseorang membutuhkan bantuan. Mereka tidak terlalu mempersoalkan bagaimana bantuan itu diberikan, tetapi lebih berfokus pada hasil yang bisa dicapai.

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Editor : Rafael B. Junior
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