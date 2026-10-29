Setelah Lama Berjuang, 3 Zodiak Ini Mulai Keluar dari Masa Sulit pada Akhir Oktober 2026

PONTIANAK POST – Tidak semua perjuangan berakhir dengan kemenangan besar. Terkadang, perubahan justru dimulai ketika beban pikiran berkurang, pekerjaan kembali menemukan arah, dan orang-orang mulai menghargai usaha yang selama ini dilakukan.

Dilansir dari ramalan mingguan Hindustan Times periode 25–31 Oktober 2026 menyoroti perubahan suasana bagi sejumlah zodiak.

Taurus, Virgo, dan Aquarius menjadi tiga tanda yang patut diperhatikan karena ramalan mereka menggambarkan peluang membaiknya keadaan setelah menghadapi tekanan pada awal pekan.

Taurus: Usaha yang Lama Terabaikan Mulai Dihargai

Taurus mungkin mengawali pekan dengan energi menurun, pengeluaran meningkat, serta perselisihan kecil di lingkungan keluarga.

Advertisement Situasi tersebut berpotensi mengganggu konsentrasi dan membuat pekerjaan terasa lebih berat.

Namun, suasana diperkirakan membaik mulai Rabu. Usaha yang selama ini dilakukan berpeluang mendapat pengakuan dari atasan atau klien. Peluang pesanan baru juga terbuka bagi mereka yang menjalankan bisnis.

Bagi Taurus, perubahan ini menjadi pengingat bahwa hasil tidak selalu datang secepat yang diharapkan.

Menjaga emosi dan mengendalikan pengeluaran tetap penting agar kemajuan tidak terganggu.

Virgo: Perlahan Bangkit Setelah Menghadapi Kekecewaan

Virgo berpotensi memulai pekan dengan keterlambatan, kabar yang kurang menyenangkan, dan ketegangan di rumah.

Kondisi ini bisa memunculkan keraguan, terutama ketika berbagai persoalan muncul bersamaan.