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Zodiak

Lama Dihantam Masalah, 4 Shio Ini Diramal Akan Menemukan Jalan Keluar di Akhir Oktober 2026

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Ilustrasi shio yang mendapat rezeki dari arah yang tak terduga. (MAGNIFIC)
Ilustrasi shio yang mendapati jalan keluar. (MAGNIFIC)

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PONTIANAK POST – Tidak semua orang bisa langsung melihat hasil dari perjuangan panjangnya.

Ada yang harus bertahan menghadapi tekanan pekerjaan, ada pula yang terus memikirkan kondisi keuangan dan hubungan dengan orang terdekat.

Menjelang akhir Oktober 2026, empat shio diprediksi berpeluang mendapatkan kabar baik dan mulai memperbaiki keadaan.

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Shio Tikus: Persoalan Pekerjaan Mulai Menemukan Titik Terang

Menurut ramalan mingguan yang dikutip dari laman Vietnam.vn, shio Tikus berpeluang menyelesaikan sejumlah persoalan yang sebelumnya menghambat pekerjaan.

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Informasi yang lebih jelas dan komunikasi yang efektif dapat membantu mereka menentukan langkah berikutnya.

Dukungan rekan kerja juga berpotensi meringankan beban. Dari sisi keuangan, penghasilan diperkirakan sejalan dengan usaha yang dilakukan.

Bagi Tikus, pekan ini menjadi pengingat bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan.

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Shio Macan: Kesempatan Baru Membuka Harapan

Shio Macan termasuk dalam daftar yang berpeluang menikmati perubahan positif. Setelah menghadapi berbagai tantangan, mereka dapat mulai memusatkan perhatian pada peluang yang sebelumnya terlewatkan.

Keberanian mengambil inisiatif menjadi modal penting, terutama dalam pekerjaan dan rencana jangka panjang.

Namun, setiap kesempatan tetap perlu dipertimbangkan secara matang agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan masalah baru.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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