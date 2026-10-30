4 Shio Diprediksi Hidup Makin Baik pada 31 Oktober 2026, Ada Ayam hingga Tikus

PONTIANAK POST - Empat shio diprediksi mengalami perubahan positif dalam kehidupan pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Dalam pembacaan astrologi Tiongkok, perbaikan tersebut berkaitan dengan keberanian menyelesaikan masalah, memperbaiki hubungan, meminta bantuan, hingga meninggalkan kebiasaan yang tidak lagi bermanfaat.

Dikutip dari YourTango, dalam artikel yang ditulis Aria Gmitter pada 30 Oktober 2026, empat shio yang diperkirakan menjalani kehidupan lebih baik adalah Ayam, Macan, Kambing, dan Tikus.

Prediksi tersebut dikaitkan dengan Earth Tiger Stable Energy. Energi Macan disebut melambangkan tekad dan kedisiplinan, sedangkan unsur Tanah dikaitkan dengan keteguhan serta kemampuan menjaga keseimbangan.

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Melalui momentum tersebut, keempat shio diprediksi dapat menyelesaikan persoalan penting dengan lebih terencana. Berikut gambaran keberuntungan dan perubahan yang disebut akan mereka alami.

1. Shio Ayam: Berani Menyelesaikan Masalah yang Terabaikan

Advertisement Shio Ayam diprediksi mengalami perubahan positif setelah memutuskan menyelesaikan persoalan yang selama ini terus mengganggu pikirannya.

Menurut pembacaan YourTango, pemilik shio ini sebenarnya sudah lama menyadari adanya situasi yang perlu diperbaiki. Namun, mereka menunggu orang lain mengambil tanggung jawab karena merasa persoalan tersebut bukan sepenuhnya urusan mereka.

Pada 31 Oktober, Ayam diprediksi memilih turun tangan dan menyelesaikannya sendiri. Keputusan tersebut membuat masalah yang selama ini berlarut-larut akhirnya dapat ditangani.

Meski harus mengerjakan sesuatu yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang lain, Ayam disebut merasa lebih lega setelah persoalan tersebut tidak lagi mengganggu aktivitas sehari-hari.

Perubahan ini menunjukkan bahwa terkadang mengambil inisiatif dapat membantu seseorang keluar dari situasi yang selama ini membuatnya frustrasi.

2. Shio Macan: Hubungan yang Sempat Renggang Mulai Membaik

Shio Macan diprediksi memiliki kesempatan memperbaiki hubungan dengan seseorang yang selama ini membuat mereka merasa tidak nyaman.