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Zodiak

Kabar Baik untuk 3 Shio Ini! November 2026 Diprediksi Bawa Peluang dan Keberuntungan

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Ilustrasi 4 Shio yang bakal mengalami titik balik dan reset hidup.
Ilustrasi 4 Shio yang bakal mengalami keberuntungan.

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PONTIANAK POST – Dalam pembacaan astrologi Tionghoa untuk bulan ini, Macan, Kelinci, dan Kambing termasuk kelompok yang diprediksi memiliki alur lebih mendukung, khususnya dalam urusan hubungan, pekerjaan, dan pengembangan rencana pribadi.

Ketiga shio tersebut mendapatkan gambaran positif dalam ramalan bulanan yang diterbitkan sejumlah sumber astrologi.

Pergantian periode astrologi pada 7 November juga menjadi salah satu penanda penting dalam pembacaan bulan ini.

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Shio Macan, Dukungan Datang dari Orang Terdekat

Melansir Times of India, pemilik shio Macan diprediksi memiliki kesempatan memperoleh bantuan dari keluarga, rekan kerja, maupun lingkungan pergaulan.

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Dalam pekerjaan, percakapan atau pertemuan yang sebelumnya dianggap biasa bisa membuka kembali peluang yang sempat tertunda. Namun, pemilik shio ini disarankan tidak terlalu memaksakan persaingan.

Untuk hubungan asmara, keterbukaan dalam menyampaikan perasaan dapat membantu membangun kepercayaan.

Shio Kelinci, Hubungan dan Kreativitas Lebih Menonjol

Shio Kelinci diprediksi menikmati suasana yang lebih mendukung dalam urusan keluarga dan hubungan pribadi.

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November juga dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali rencana kreatif yang sempat tertunda. Dalam urusan keuangan, kebiasaan menabung dan menata pengeluaran menjadi langkah yang lebih bijak dibandingkan mengambil risiko besar.

Dukungan dari anggota keluarga juga berpotensi membantu menyelesaikan persoalan yang sebelumnya belum menemukan jalan keluar.

Shio Kambing, Kesempatan Tumbuh Lewat Kerja Sama

Bagi shio Kambing, stabilitas emosional dan hubungan sosial menjadi tema penting bulan ini.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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