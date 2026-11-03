Kesepian Berakhir, 4 Shio Ini Diprediksi Kembali Temukan Kebahagiaan

PONTIANAK POST - Empat shio diprediksi mulai meninggalkan perasaan kesepian pada Rabu, 4 November 2026. Mereka disebut akan kembali menikmati hubungan sosial, bertemu orang baru, hingga mempererat persahabatan yang sempat terasa renggang.

Dikutip dari YourTango, Rabu (4/11/2026), energi Water Horse Success Day disebut berpadu dengan elemen Fire Horse pada tahun ini. Dalam astrologi China, kombinasi tersebut dikaitkan dengan dorongan untuk lebih aktif menjalani kehidupan sosial.

Keempat shio ini digambarkan mulai menyadari bahwa menikmati waktu sendiri tidak harus membuat seseorang merasa terasing. Mereka juga diprediksi lebih terbuka untuk membangun hubungan dan menghabiskan waktu bersama orang lain.

Berikut empat shio yang menurut pembacaan astrologi YourTango diprediksi mengakhiri kesepian pada 4 November 2026.

1. Shio Tikus

Advertisement Shio Tikus diprediksi mulai lebih aktif bertemu orang baru. Mereka terdorong keluar rumah dan membuka percakapan ringan dengan orang-orang yang belum dikenal.

Sebelumnya, pemilik shio ini disebut kerap menjadi pihak yang lebih dahulu menghubungi teman atau orang terdekat. Kebiasaan tersebut membuat mereka merasa berada dalam hubungan yang tidak seimbang.

Situasi itu sempat menimbulkan perasaan dilupakan dan kurang dihargai. Namun, pada 4 November, Tikus diprediksi mulai mencoba memperluas pergaulan.

Mereka berpeluang bertemu seseorang yang terasa akrab meskipun baru dikenal. Percakapan yang berlangsung dua arah membuat Tikus kembali merasakan hubungan sosial yang menyenangkan.

2. Shio Naga

Bagi shio Naga, rasa kesepian diprediksi berkurang ketika mereka menemukan orang-orang yang mampu memahami pengalaman hidupnya.

Belakangan, Naga disebut sedang melewati masa sulit yang tidak mudah diceritakan kepada keluarga maupun sahabat terdekat. Mereka membutuhkan seseorang yang bisa memahami keadaan tanpa harus selalu memberikan banyak penjelasan.