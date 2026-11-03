Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Zodiak

Kesepian Berakhir, 4 Shio Ini Diprediksi Kembali Temukan Kebahagiaan

R
Penulis: Rafael B. Junior
Ilustrasi shio yang akan mengakhiri masa kesepiannya. (Magnific)
Ilustrasi shio yang akan mengakhiri masa kesepiannya. (Magnific)

Advertisement

PONTIANAK POST - Empat shio diprediksi mulai meninggalkan perasaan kesepian pada Rabu, 4 November 2026. Mereka disebut akan kembali menikmati hubungan sosial, bertemu orang baru, hingga mempererat persahabatan yang sempat terasa renggang.

Dikutip dari YourTango, Rabu (4/11/2026), energi Water Horse Success Day disebut berpadu dengan elemen Fire Horse pada tahun ini. Dalam astrologi China, kombinasi tersebut dikaitkan dengan dorongan untuk lebih aktif menjalani kehidupan sosial.

Keempat shio ini digambarkan mulai menyadari bahwa menikmati waktu sendiri tidak harus membuat seseorang merasa terasing. Mereka juga diprediksi lebih terbuka untuk membangun hubungan dan menghabiskan waktu bersama orang lain.

Advertisement

Baca Juga: Ramalan 12 Shio Minggu Ini: Asmara Macan Menghangat, Keuangan Anjing Perlu Dijaga

Berikut empat shio yang menurut pembacaan astrologi YourTango diprediksi mengakhiri kesepian pada 4 November 2026.

1. Shio Tikus

Advertisement

Shio Tikus diprediksi mulai lebih aktif bertemu orang baru. Mereka terdorong keluar rumah dan membuka percakapan ringan dengan orang-orang yang belum dikenal.

Sebelumnya, pemilik shio ini disebut kerap menjadi pihak yang lebih dahulu menghubungi teman atau orang terdekat. Kebiasaan tersebut membuat mereka merasa berada dalam hubungan yang tidak seimbang.

Situasi itu sempat menimbulkan perasaan dilupakan dan kurang dihargai. Namun, pada 4 November, Tikus diprediksi mulai mencoba memperluas pergaulan.

Mereka berpeluang bertemu seseorang yang terasa akrab meskipun baru dikenal. Percakapan yang berlangsung dua arah membuat Tikus kembali merasakan hubungan sosial yang menyenangkan.

Baca Juga: Nasib 12 Shio Sepanjang November 2026, Naga hingga Kuda Hadapi Perubahan Penting

2. Shio Naga

Bagi shio Naga, rasa kesepian diprediksi berkurang ketika mereka menemukan orang-orang yang mampu memahami pengalaman hidupnya.

Belakangan, Naga disebut sedang melewati masa sulit yang tidak mudah diceritakan kepada keluarga maupun sahabat terdekat. Mereka membutuhkan seseorang yang bisa memahami keadaan tanpa harus selalu memberikan banyak penjelasan.

Advertisement
Editor : Rafael B. Junior
Bagikan:

Artikel Terkait

Feng Shui Period 9 hingga 2043: 3 Kebiasaan yang Disebut Bisa Menghambat Kemajuan

Feng Shui Period 9 hingga 2043: 3 Kebiasaan yang Disebut Bisa Menghambat Kemajuan

Era Api atau Period 9 dalam feng shui berlangsung hingga 2043. Konsultan feng shui menyebut tiga hal yang perlu dihindari.

Sudut Kekayaan dalam Feng Shui, Ini Lokasi dan Benda yang Bisa Ditambahkan

Sudut Kekayaan dalam Feng Shui, Ini Lokasi dan Benda yang Bisa Ditambahkan

Feng shui mengenal sudut kekayaan di rumah yang dikaitkan dengan kelimpahan. Begini cara menemukan dan menatanya.

Feng Shui Kamar Tidur: 7 Aturan Headboard yang Disebut Bisa Bawa Energi Positif

Feng Shui Kamar Tidur: 7 Aturan Headboard yang Disebut Bisa Bawa Energi Positif

Feng shui menyarankan headboard yang kokoh, aman, dan tepat posisi serta menghindari sudut tajam dan rak menggantung di atas tempat tidur.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer