Ramalan Shio 5 November 2026: Macan, Kuda, Anjing, dan Babi Mulai Rasakan Kebahagiaan

PONTIANAK POST - Empat shio diprediksi menjalani kehidupan yang lebih bahagia mulai Kamis, 5 November 2026. Mereka disebut mulai menemukan jalan keluar dari tekanan, memperbaiki hubungan, hingga mendapatkan kesempatan untuk menikmati waktu pribadi.

Dikutip dari YourTango, Kamis (5/11/2026), peruntungan tersebut dikaitkan dengan energi Water Sheep Receive Day dalam kalender astrologi China. Energi ini disebut mendorong seseorang untuk lebih terbuka secara emosional dan menerima dukungan dari orang-orang di sekitarnya.

Sebelumnya, awal November digambarkan sebagai periode yang cukup berat bagi sejumlah shio. Senin dan Selasa menjadi hari yang penuh tantangan, sementara Rabu mulai membawa perbaikan.

Pada Kamis, empat shio berikut diprediksi memperoleh hal-hal yang dibutuhkan untuk menjalani sisa bulan dengan perasaan lebih baik.

1. Shio Macan

Advertisement Shio Macan diprediksi merasa lebih bahagia setelah mendapatkan kerja sama dari anggota keluarga.

Pemilik shio ini dikenal menghargai kemandirian. Namun, untuk menjalani kehidupan dengan lebih leluasa, mereka tetap membutuhkan dukungan orang lain yang mampu menyelesaikan tanggung jawabnya sendiri.

Belakangan, Macan disebut merasa terbebani karena ada anggota keluarga yang kurang menjalankan kewajibannya. Situasi tersebut membuat mereka harus turun tangan dan mengingatkan berulang kali.

Pada 5 November, keadaan diprediksi mulai berubah. Anggota keluarga tersebut disebut lebih memahami situasi dan mulai melakukan tanggung jawabnya tanpa harus terus diingatkan.

Bagi Macan, perubahan sederhana ini menjadi kabar baik karena mereka bisa kembali mengalokasikan waktu untuk urusan pribadi.

2. Shio Kuda

Shio Kuda diprediksi menemukan kebahagiaan melalui kesempatan untuk keluar sejenak dari rutinitas.