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Zodiak

Peluang Rezeki Menghampiri! Pemilik 3 Shio Ini Punya Peruntungan Menarik pada 5 November 2026

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Ilustrasi pemilik shio yang sedang bahagia hari ini. (MAGNIFIC)
Ilustrasi pemilik shio yang sedang bahagia hari ini. (MAGNIFIC)

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PONTIANAK POST – Kabar baik menaungi sejumlah pemilik shio pada Kamis, 5 November 2026. Shio Kelinci dan Babi menjadi dua kelompok yang memperoleh prediksi paling positif.

Sementara Shio Kambing juga diperkirakan menjalani hari dengan peluang yang cukup menjanjikan.

Ramalan ini merujuk pada publikasi Hindustan Times yang ditulis Dr Achary Kalki Krishnan dan diterbitkan pada (4 November 2026).

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Shio Kelinci Berpeluang Mendapat Dukungan

Shio Kelinci mendapatkan kategori Excellent dalam pembacaan ramalan. Pemilik shio ini diprediksi lebih mudah membangun momentum melalui kerja sama, hubungan baik, dan dukungan orang sekitar.

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Dalam urusan pekerjaan, keberanian menyampaikan gagasan dan mengambil tanggung jawab dapat membuka kesempatan baru.

Sementara kehidupan asmara berpotensi terasa lebih hangat melalui perhatian sederhana kepada pasangan.

Keuangan juga menjadi perhatian positif, meskipun keputusan tetap perlu didasarkan pada pertimbangan matang.

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Shio Babi Menikmati Momentum Positif

Shio Babi juga memperoleh kategori Excellent. Menurut ramalan tersebut, peluang kemajuan dapat muncul melalui jaringan pertemanan, kerja sama, dan komunikasi dengan orang lain.

Dalam pekerjaan, pemilik Shio Babi disarankan berani mengambil inisiatif. Kemampuan memimpin dan mengembangkan gagasan bisa menjadi modal penting.

Hubungan pribadi juga diprediksi mendapat suasana positif. Perhatian kecil kepada orang terdekat dapat memberikan kebahagiaan tersendiri.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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