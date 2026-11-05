Hati-hati! Pemilik Shio Ini Diprediksi Menghadapi Situasi Kurang Menguntungkan Pada 5 November

PONTIANAK POST – Tidak semua pemilik shio diprediksi menjalani Kamis, 5 November 2026, dengan suasana yang menyenangkan.

Shio Tikus dan Kerbau justru mendapatkan catatan kehati-hatian dalam ramalan astrologi Tionghoa yang diterbitkan Hindustan Times.

Ramalan yang ditulis Dr Achary Kalki Krishnan memberikan perhatian khusus pada komunikasi, pengelolaan keuangan, dan keputusan penting.

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Shio Kerbau Menghadapi Tantangan Lebih Besar

Shio Kerbau mendapatkan kategori Challenging dalam ramalannya. Pemilik shio ini disarankan tidak memaksakan kehendak ketika menghadapi persoalan. Perdebatan yang sebenarnya bisa ditunda sebaiknya tidak diperbesar.

Advertisement Dalam pekerjaan, keputusan berisiko dan pertemuan yang berpotensi memicu konflik perlu dipertimbangkan kembali.

Urusan keuangan juga membutuhkan perhatian. disarankan pemilik Shio Kerbau menjaga arus kas, memeriksa kewajiban, dan menghindari komitmen finansial yang dilakukan secara impulsif.

Shio Tikus Perlu Menjaga Komunikasi

Berbeda dengan Kerbau, Shio Tikus memperoleh kategori Caution. Tantangan yang diprediksi muncul berkaitan dengan kesalahpahaman dalam percakapan dan hubungan sosial.

Karena itu, pemilik shio ini disarankan tidak terburu-buru memberikan tanggapan ketika menghadapi informasi yang belum jelas.

Dalam pekerjaan, memeriksa kembali pesan, dokumen, kontrak, dan kesepakatan menjadi langkah penting.

Keuangan juga perlu dijaga. Memastikan jadwal pembayaran dan membaca ketentuan transaksi secara teliti dapat membantu menghindari kesalahan.