Rezeki dan Kesempatan Baru Mendekat, 3 Zodiak Ini Diprediksi Paling Beruntung

PONTIANAK POST - Tiga zodiak diprediksi mengalami pekan penuh keberuntungan pada 9–15 November 2026. Gemini, Pisces, dan Aquarius disebut memiliki peluang untuk menemukan kesempatan baru, mengikuti intuisi, hingga memulai perubahan positif dalam kehidupan.

Dikutip dari YourTango, Jumat (6/11/2026), keberuntungan ketiga zodiak tersebut berkaitan dengan berakhirnya periode retrograde Merkurius dan Venus. Kedua planet itu dijadwalkan kembali bergerak langsung pada 13 November 2026.

Dalam pembacaan astrologi, perubahan tersebut dikaitkan dengan mulai terbukanya berbagai peluang setelah periode yang dipenuhi kebingungan dan pertimbangan ulang.

Meski begitu, keberuntungan tidak selalu datang dalam bentuk kejadian besar. Terkadang, peluang justru muncul melalui percakapan, pemikiran sederhana, atau kesempatan yang sebelumnya pernah dilewatkan.

Berikut tiga zodiak yang diprediksi paling beruntung sepanjang 9–15 November 2026.

Advertisement 1. Gemini

Gemini diprediksi memiliki pekan yang menarik apabila bersedia mendengarkan intuisi dan memperhatikan berbagai percakapan di sekitarnya.

Pada 12 November, Node Utara di Aquarius membentuk oposisi dengan Jupiter di Leo. Dalam interpretasi astrologi, aspek tersebut mendorong Gemini untuk lebih memperhatikan pemikiran dan komunikasi dengan orang lain.

Gemini disebut sedang berada dalam fase kehidupan yang penuh peluang. Namun, tantangan terbesarnya adalah keberanian untuk keluar dari kebiasaan yang selama ini membuat mereka merasa nyaman.

Perubahan mungkin terasa tidak mudah pada awalnya. Sesuatu yang berbeda dari rutinitas sering kali dianggap sebagai hambatan, padahal bisa menjadi jalan menuju kesempatan baru.

Karena itu, Gemini disarankan lebih memperhatikan ide-ide spontan, mimpi, serta masukan dari orang lain. Dengan lebih percaya pada kemampuan diri sendiri, mereka diprediksi mampu melihat peluang yang sebelumnya tidak disadari.