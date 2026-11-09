Tak Semua Bernasib Sama! Ini Ramalan 12 Shio pada Pekan Kedua November 2026

PONTIANAK POST - Ramalan 12 shio untuk pekan 9–15 November 2026 menghadirkan berbagai gambaran mengenai karier, hubungan keluarga, keuangan, hingga pengembangan diri. Sejumlah shio diprediksi memperoleh peluang baru, sementara lainnya perlu memperbaiki hubungan dan menyelesaikan tanggung jawab yang tertunda.

Dikutip dari YourTango, Senin (9/11/2026), pekan ini menjadi waktu yang tepat untuk mulai menyusun tujuan pada 2027 sekaligus menuntaskan hal-hal yang ingin dicapai sepanjang 2026.

Dalam pembacaan astrologi China tersebut, setiap shio memiliki fokus berbeda. Tikus diarahkan untuk lebih percaya diri dalam urusan pekerjaan, Naga berpeluang memperbaiki hubungan keluarga, sedangkan Monyet mulai menyadari potensi karier yang selama ini belum dimanfaatkan.

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Berikut ramalan lengkap 12 shio pada 9–15 November 2026.

1. Shio Tikus

Advertisement Shio Tikus diprediksi mendapat perhatian lebih dalam urusan karier sepanjang pekan ini.

Bagi pemilik shio Tikus yang merasa perjalanan karier sepanjang tahun belum berjalan sesuai harapan, kesempatan baru diperkirakan mulai terlihat sekitar 11 November.

Mereka mungkin diminta menyampaikan pendapat mengenai suatu persoalan. Tikus disarankan tidak meremehkan pandangan sendiri atau menganggap orang lain tidak tertarik mendengarnya.

Kesempatan untuk menjadi pusat perhatian dapat menjadi tanda bahwa kemampuan mereka mulai diperhitungkan.

Meski belum tentu langsung menghasilkan promosi, pengalaman tersebut berpotensi menjadi fondasi bagi peluang finansial yang lebih baik pada masa mendatang.

2. Shio Kerbau

Shio Kerbau diprediksi mulai menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.