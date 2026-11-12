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Zodiak

Ramalan Cinta 12 Zodiak Kamis 12 November 2026, Ada yang Diuji hingga Harus Berani Berubah

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Penulis: Rafael B. Junior
Ilustrasi Zodiak.
Ilustrasi Zodiak.

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PONTIANAK POST - Ramalan cinta 12 zodiak pada Kamis, 12 November 2026, membawa pesan tentang ketegangan, kejujuran, dan perubahan dalam hubungan asmara. Sejumlah zodiak diprediksi perlu menghadapi persoalan yang selama ini dihindari, sementara lainnya didorong untuk lebih terbuka terhadap cinta.

Dikutip dari YourTango, astrolog Kate Rose menjelaskan bahwa pergerakan North Node di Aquarius yang berhadapan dengan Jupiter di Leo menjadi salah satu aspek astrologi yang memengaruhi suasana asmara hari ini.

Dalam interpretasi astrologi, North Node berkaitan dengan arah perkembangan dan masa depan, sedangkan Jupiter dikaitkan dengan peluang, kebebasan, serta keinginan untuk mencoba hal baru.

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Pertentangan kedua energi tersebut disebut dapat memunculkan ketegangan dalam hubungan. Namun, situasi ini juga dipandang sebagai kesempatan untuk berbicara jujur, mengambil keputusan, dan memulai perubahan.

Berikut ramalan cinta untuk 12 zodiak pada Kamis, 12 November 2026.

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1. Aries

Aries diprediksi menghadapi tarik-menarik antara keinginan membangun hubungan baru dan kehidupan asmara yang sedang dijalani.

Persoalan dalam hubungan saat ini mungkin mulai terasa, termasuk berkurangnya waktu bersama pasangan atau munculnya perasaan bahwa hubungan tidak lagi berjalan seperti sebelumnya.

Aries disarankan tidak terus mengabaikan masalah tersebut. Cobalah melihat hubungan dari sudut pandang berbeda dan berani membuka diri terhadap perubahan yang diperlukan.

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2. Taurus

Taurus mungkin kembali kesulitan membagi waktu antara pekerjaan dan kehidupan asmara.

Kesibukan profesional berpotensi membuat hubungan pribadi kurang mendapat perhatian. Namun, situasi kali ini dianggap sebagai kesempatan untuk memperbaiki keseimbangan tersebut.

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Editor : Rafael B. Junior
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