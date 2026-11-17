PONTIANAK POST – Ramalan shio minggu ini periode 16-22 November 2026 membawa berbagai gambaran menarik bagi kehidupan pemilik 12 shio dalam astrologi China. Mulai dari peluang keuangan, perkembangan karier, hubungan asmara, hingga kesempatan memperbaiki kehidupan pribadi.

Dikutip dari YourTango, Senin (16/11/2026), pekan ini diawali dengan energi yang mendorong seseorang untuk menyelesaikan persoalan yang tertunda. Meski beberapa hari terasa penuh tekanan, situasi tersebut justru dapat membuka jalan menuju perubahan positif.

Selasa dan Rabu menjadi waktu yang cukup menjanjikan untuk menemukan peluang dan meningkatkan kesejahteraan. Sementara Kamis dan Jumat cocok untuk menyelesaikan urusan penting.

Advertisement Baca Juga: Jumat Membawa Kabar Baik! 4 Shio Ini Diprediksi Lebih Mudah Menjalani Hidup

Memasuki akhir pekan, sejumlah shio berpeluang memulai sesuatu yang baru, memperbaiki komunikasi, serta menyusun rencana untuk masa depan.

Berikut ramalan lengkap 12 shio sepanjang 16-22 November 2026.

Advertisement 1. Shio Tikus

Pemilik Shio Tikus mulai menyadari pentingnya memberikan perhatian lebih kepada kebutuhan diri sendiri. Meskipun awalnya terasa sulit, perubahan tersebut justru membawa manfaat dalam jangka panjang.

Pada Rabu, 18 November, informasi penting berpotensi datang dan membantu menemukan jawaban atas persoalan yang sedang dihadapi.

Menjelang Sabtu, 21 November, kamu mulai memahami langkah yang perlu diambil untuk masa depan. Mengandalkan kemampuan berpikir analitis dapat membantu menyusun strategi agar tujuan lebih mudah tercapai.

2. Shio Kerbau

Minggu ini menjadi waktu bagi Shio Kerbau untuk berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kendali.

Awal pekan mungkin menghadirkan situasi yang tidak sesuai harapan. Namun, kamu akan belajar menerima keadaan dan menemukan solusi meskipun menghadapi keterbatasan.