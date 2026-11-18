PONTIANAK POST – Astrologi China tidak hanya mengenal 12 shio berdasarkan simbol hewan, tetapi juga lima elemen yang dipercaya memengaruhi karakter dan kepribadian seseorang. Kelima elemen tersebut terdiri dari Kayu, Api, Tanah, Logam, dan Air.

Konsep ini dikenal sebagai Wu Xing atau teori Lima Elemen. Dalam filosofi China, setiap unsur memiliki karakteristik dan hubungan tersendiri yang saling memengaruhi untuk menciptakan keseimbangan.

Dikutip dari YourTango, lima elemen tersebut membentuk kombinasi berbeda dalam astrologi China setiap tahunnya. Karena itu, dua orang yang memiliki shio sama belum tentu mempunyai elemen yang sama.

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Menariknya, elemen shio dapat diketahui melalui angka terakhir tahun kelahiran. Setiap elemen juga memiliki gambaran karakter, warna, musim, dan planet yang berbeda.

Berikut penjelasan lima elemen dalam astrologi China.

Advertisement 1. Elemen Kayu

Orang yang lahir pada tahun dengan angka terakhir 4 atau 5 termasuk dalam elemen Kayu.

Elemen Kayu menggambarkan pribadi yang sabar, penuh perhatian, penyayang, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap orang lain.

Mereka umumnya pandai berkomunikasi dan senang membangun hubungan sosial. Selain itu, pemilik elemen Kayu dikenal memiliki keinginan kuat untuk terus berkembang dan belajar.

Dalam kehidupan sehari-hari, mereka cenderung memiliki kemampuan perencanaan yang baik serta pandangan jauh ke depan.

Namun, sifat kompetitif yang berlebihan terkadang membuat mereka terlalu terobsesi dengan pencapaian. Mereka juga perlu belajar menghargai batasan orang lain.