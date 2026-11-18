PONTIANAK POST – Dalam astrologi China, kecocokan shio tidak hanya berkaitan dengan hubungan asmara, tetapi juga pertemanan, pekerjaan, hingga kehidupan sosial. Menariknya, ada enam pasangan shio yang dipercaya memiliki karakter bertolak belakang sehingga berpotensi sulit menjalin hubungan harmonis.

Konsep kecocokan dalam astrologi China dikenal melalui beberapa kategori, yakni tiga harmoni (San He), enam harmoni (Liu He), enam konflik (Liu Chong), dan enam ketidakharmonisan (Liu Hai).

Dikutip dari YourTango, enam pasangan shio tertentu dianggap memiliki perbedaan karakter yang cukup besar. Perbedaan tersebut dapat memicu kesalahpahaman, perselisihan, hingga kesulitan dalam membangun kerja sama.

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Meski demikian, kecocokan shio merupakan bagian dari kepercayaan astrologi China dan bukan penentu mutlak keberhasilan suatu hubungan.

Berikut enam pasangan shio yang disebut memiliki kecenderungan sulit akur.

Advertisement 1. Shio Tikus dan Kambing

Shio Tikus dikenal memiliki rasa ingin tahu tinggi, cerdas, dan pandai meyakinkan orang lain. Sementara itu, Shio Kambing cenderung memiliki karakter lembut, cinta kedamaian, dan menyukai seni.

Perbedaan karakter tersebut dipercaya menjadi sumber ketidakcocokan keduanya.

Shio Tikus terkadang menganggap Shio Kambing terlalu lambat dalam mengambil tindakan dan kurang berani keluar dari zona nyaman.

Sebaliknya, Shio Kambing dapat merasa tidak nyaman dengan sikap Shio Tikus yang dianggap terlalu penuh perhitungan dan selalu ingin mendapatkan apa yang diinginkan.

Ketika berada dalam satu lingkungan atau tim kerja, perbedaan cara berpikir tersebut berpotensi menimbulkan gesekan.