PONTIANAK POST – Empat shio diprediksi mengalami perubahan positif dalam kehidupan sosial pada Kamis, 19 November 2026. Setelah melewati masa kesepian dan merasa jauh dari orang-orang sekitar, mereka berpeluang kembali menjalin hubungan, menemukan teman baru, hingga mendekat dengan seseorang yang istimewa.

Dikutip dari YourTango, Rabu (18/11/2026), energi Hari Ayam Api (Fire Rooster Open Day) dipercaya membawa kesempatan untuk memperluas pergaulan dan membangun kembali hubungan yang sempat renggang.

Dalam astrologi China, November merupakan bulan Anjing yang melambangkan persahabatan dan hubungan sosial. Sementara itu, energi Api pada 19 November dipercaya mendorong seseorang untuk kembali bersemangat dalam menjalin hubungan dengan lingkungan sekitar.

Ada empat shio yang disebut berpeluang merasakan perubahan tersebut, yakni Kerbau, Ular, Ayam, dan Naga.

Berikut ramalan lengkapnya:

Advertisement 1. Shio Kerbau

Pemilik Shio Kerbau berpeluang merasakan berkurangnya kesepian yang selama ini dialami.

Kebiasaan melakukan berbagai hal seorang diri mungkin membuat kamu mulai bertanya-tanya apakah masih ada kesempatan untuk mendapatkan teman baru.

Namun, sebenarnya kamu bukan sekadar ingin bertemu orang baru. Kamu lebih membutuhkan kehadiran orang-orang yang benar-benar peduli dan bisa memberikan hubungan yang bermakna.

Pada 19 November, energi Shio Ayam mendorong kamu untuk kembali membuka kesempatan menjalin persahabatan.

Kamu berpeluang meluangkan waktu bersama orang-orang yang selama ini sering mengajak atau memasukkan kamu dalam berbagai kegiatan.