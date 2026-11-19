PONTIANAK POST – Menjelang akhir pekan, sejumlah pemilik shio diprediksi memiliki peluang lebih baik dalam urusan pekerjaan, hubungan sosial, hingga rencana keuangan.

Dua di antaranya adalah Shio Macan dan Naga yang masuk dalam daftar shio dengan peruntungan positif sepanjang 16–22 November 2026.

Ramalan astrologi Tionghoa pekan ini menyoroti peluang yang datang melalui dukungan orang lain, keberanian mengambil kesempatan, serta kemampuan menjaga komunikasi.

Advertisement Momentum tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan urusan yang sempat tertunda.

Mengacu pada ramalan mingguan yang dimuat The Times of India (15/11/2026), Shio Macan dan Naga memiliki sejumlah hari yang dianggap mendukung perkembangan positif.

Advertisement 1. Shio Macan, Dukungan Orang Sekitar Membuka Peluang

Pemilik Shio Macan diprediksi memperoleh dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Peluang tersebut bisa muncul melalui kerja sama, bantuan rekan, maupun seseorang yang bersedia memberikan dukungan ketika dibutuhkan.

Menjelang Jumat, 20 November, urusan keluarga dan properti disebut menjadi salah satu aspek yang mendapat energi positif. Sementara Sabtu, 21 November, berpotensi menghadirkan sosok yang dapat diandalkan.

Shio Macan disarankan tidak terburu-buru menghadapi perbedaan pendapat. Kesabaran, terutama ketika berhadapan dengan orang yang memiliki pandangan berbeda, menjadi kunci agar peluang yang muncul tidak terhambat persoalan komunikasi.

2. Shio Naga, Waktu Tepat Menunjukkan Kemampuan

Shio Naga juga masuk dalam daftar yang diprediksi menikmati keberuntungan pekan ini. Rabu dan Kamis menjadi waktu yang dinilai paling mendukung, terutama untuk urusan pekerjaan dan pengembangan karier.

Kamis, 19 November, disebut sebagai momentum yang baik untuk mengajukan ide, melamar pekerjaan, atau meminta kesempatan baru. Keberanian menunjukkan kemampuan dapat membantu pemilik Shio Naga memperoleh perhatian dari orang yang tepat.